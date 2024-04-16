Турпоток между странами БРИКС к концу 2024 года может вырасти почти в четыре раза

Туристический поток между странами БРИКС уже к концу 2024 года может увеличиться почти в четыре раза по сравнению с 2023 годом - до 5 млн поездок. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

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"Согласно прогнозам, уже к концу 2024 года мероприятия дорожной карты смогут увеличить туристический обмен между странами объединения до 5 млн поездок с учетом расширившегося состава БРИКС. Это почти в четыре раза выше показателей 2023 года - турпоток составил 1,4 млн человек", - говорится в сообщении.

В БРИКС в формате видеоконференции состоялось первое заседание контактной группы по туризму. Помимо постоянных стран - участниц объединения во встрече приняли участие новые члены - Египет, ОАЭ и Эфиопия.

Российская сторона предложила странам БРИКС создать рабочую группу по туризму, а также утвердить дорожную карту по туристическому сотрудничеству с 2024 по 2026 год. Участники встречи поддержали российские инициативы, отметив, что с их помощью странам БРИКС удастся улучшить коммуникацию между турбизнесом и увеличить взаимный турпоток, рассказали в Минэкономразвития РФ.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов российского министерства Никита Кондратьев поделился с иностранными коллегами планами по проведению в Москве Туристического форума БРИКС, на полях которого пройдет первое заседание рабочей группы по туризму и традиционная встреча министров туризма стран БРИКС.