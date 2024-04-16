Туроператор из Казахстана повторно анонсировал чартерные рейсы в Катар из Москвы

Казахстанский туроператор Kazunion не оставляет попыток поставить чартерные рейсы из Москвы в Катар. Первоначально туры проанонсировали в конце ноября прошлого года, однако тогда самолеты так и не полетели. И вот в конце марта снова появилась информация о запуске полетной программы с 26 апреля, для турагентов начали проводить вебинары и публиковать спецпредложения. А туристам предложили очень заманчивые цены.

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Так, недельный тур на двоих в трехзвездочный отель Al Aseel Hotel Doha, расположенный в катарской столице, обойдется в 82 871 руб. Но это без питания. Если нужны завтраки, то заплатить придется 95 673 руб.

Для сравнения: стоимость лишь одних билетов из Москвы в Доху и обратно на регулярном рейсе авиакомпании Qatar Airways обойдется значительно дороже – более 144 тыс. руб. на человека с вылетом из столицы 26 апреля и возвращением 3 мая.

Партнером казахстанского туроператора, как и в ноябре, заявлен «Аэрофлот». Отправления рейса SU 7028 из Шереметьево, согласно сезонному расписанию аэропорта, планируется с 26 апреля раз в неделю – по пятницам на Boeing 737 MAX 8. Туры в Катар продаются на все лето и осень.

«Аэрофлот» в последние годы не был замечен в организации чартеров, а блоки мест на регулярных рейсах предоставлял только Библио-Глобусу – в рамках соглашения о стратегическом партнерстве. Однако в Kazunion нам подтвердили, что взяли самолет нацперевозчика во фрахт.

Организовать и загрузить чартер в Катар на лето – амбициозная задача.

«Сейчас есть сомнение, что зимняя полетная программа в Эмираты сохранится в полном объеме, видимо, она не сохранится – загрузка не прогнозируется на уровне зимнего периода. А уж Катар тем более выглядит странно», – рассуждает гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Со скепсисом отнесся к программе и руководитель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

«Неправильно лететь в пионерлагерь бизнес-классом, тут же получается с точностью до наоборот. Вы летите в страну, которая не первый год возглавляет рейтинг самых богатых стран мира, с не очень низкими ценами на всё, включая прекрасные отели, на чартерном рейсе. Да, летом Катар дешевле, но нужно выбирать отель получше, чтобы все кондиционировалось, чтобы можно было в охлаждаемом бассейне купаться… Честно говоря, я большой противник чартерных рейсов в богатые государства Персидского залива. При наличии прекрасной регулярной перевозки экономить на перелете туда неправильно», – сказал TourDom.ru Дмитрий Арутюнов.

Он также отметил, что ранее чартерные рейсы в Катар ставили турецкие туроператоры, но программу в итоге пришлось свернуть по причине отсутствия стабильной загрузки.

Впрочем, в казахстанском туроператоре полагают, что игра стоит свеч.

«Мы имеем богатый опыт работы с Катаром – более года успешно отправляем в эту страну туристов из пяти городов Казахстана, а также из Азербайджана. У нас своя принимающая компания в Дохе и широкая линейка отелей по контрактным и динамическим ценам, в том числе и совершенно новый – Rixos Premium Qetaifan Island North 5*, открывшийся в феврале этого года», – сказал TourDom.ru руководитель московского офиса Kazunion Николай Катасонов.

Он пояснил, что первый рейс в Доху уже загружен полностью, следующие два – приблизительно на 30%.

Kazunion начал работу на российском рынке в 2022 году с приобретения туроператора «Тур Э Вент» (специализировался на индивидуальных турах в ОАЭ). Компания состоит в федеральном реестре, размер фонда персональной ответственности составляет 1,2 млн руб.