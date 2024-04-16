Россияне не отказываются от отдыха после атаки Ирана на Израиль

Как сообщают в Profi.Travel, из-за атаки расписание рейсов в Египет и ОАЭ было изменено, но все самолеты в конечном итоге долетели до пунктов назначения, не считая Тегерана, рейсы до которого были отменены.

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Несмотря на обостренную ситуацию, путешественники пока не отказываются от туров, но картина должна проясниться в ближайшие дни. Эксперт Дмитрий Арутюнов заявил порталу, что из-за конфликта могут быть закрыты полеты над Ираном, но добраться до места отдыха можно будет в облет. Билеты, вероятно, подорожают, но так как Иран заявил, что не планирует продолжать атаки, не факт, что это произойдет.

Атака Ирана на Израиль в минувшие выходные привела к масштабным перебоям, а также изменениям расписаниям авиаперелетов по всему миру.

Ранее талибы с автоматами задержали россиян, вышедших за хлебом в Афганистане.