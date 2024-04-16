Международная ярмарка туризма соберет в Минске участников из 12 стран

26-я Международная выставка-ярмарка туристских услуг "Отдых-2024" соберет в Минске рекордное количество участников из 12 стран. Об этом рассказал заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик.

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"Это мероприятие открытого международного характера. Уже сегодня у нас подтвердились 12 стран-участниц, причем за последние три года это рекордное число", - сказал он на пресс-конференции, посвященной выставке, которая пройдет в белорусской столице с 18 по 20 апреля.

Директор республиканского унитарного предприятия "Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Сергей Баран уточнил, что "в этом году в выставке примет участие более 300 экспонентов", впервые будут представлены все 118 районов Белоруссии.

"В 2024 году среди экспонентов - 27 регионов Российской Федерации, это к слову, больше в три раза, чем в минувшем году", - добавил он.

Среди других стран-участниц в том числе Киргизия, Куба, Палестина, Туркмения, Турция, Узбекистан.

Запланирована параллельная работа пяти деловых площадок на двух сценах, где пройдут презентации.

"Сотни экспертов и специалистов многих стран прибудут к нам в Минск для того, чтобы выработать такую важную стратегию по развитию туризма", - отметил замминистра.

По словам Андрейчика, ожидается участие высокопоставленных гостей, например, министра туризма Шри-Ланки, руководителей туризма многих регионов РФ, а также ведущих представителей бизнеса нескольких стран.

Российско-белорусский туристический конгресс, генеральным информационным партнером которого выступает ТАСС, пройдет в белорусской столице 17-20 апреля. С 18 по 20 апреля площадкой мероприятия станет Международная выставка-ярмарка туристских услуг "Отдых-2024".