В известных отелях на Сейшелах заканчиваются места на майские выходные

Туристические операторы сообщают о росте продаж путевок на Сейшелы для майских праздников, превышая прошлогодние показатели. Многие популярные отели уже полностью забронированы, а стоимость проживания увеличилась на 10–30% в рублях. Российские туристы, стремясь избежать последующего повышения цен, активно бронируют отдых заранее, что подчеркивает высокий спрос на этот период.

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Так, в ITM group и FUN&SUN отмечается прирост бронирований на 15–30%, а в «Русском Экспрессе» подтвержденные бронирования уже на 25% выше прошлогодних. Club Med на острове Святой Анны свидетельствует о 51%-ном увеличении продаж, особенно за первые две недели мая, пишет Центральная Служба Новостей. В то же время Coral Travel и PAC Group не наблюдают значительного роста продаж, но подчеркивают, что удорожание отелей не снизило спрос благодаря переориентации на VIP-сегмент и раннее бронирование.

Туроператоры также отмечают изменение предпочтений россиян к комбинированным турам и круизам, способствующее дальнейшему росту интереса к отдыху на Сейшелах. Стоимость отдыха на майские праздники варьируется: отдых в 4* отеле с перелетом для двоих начинается от 330 тысяч рублей, в то время как наземное обслуживание в 3* отеле может обойтись всего в 60 тысяч рублей на двоих за 7 ночей. Предлагаются также различные ценовые варианты за наземное обслуживание и пакетные туры, включая перелет, с ценами варьирующимися от 57,7 до 521 тысячи рублей за семь ночей на двоих, в зависимости от класса отеля и услуг.