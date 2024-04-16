Египет обязал предприятия в провинции Красное море получить зеленый сертификат

Министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса издал указ, обязывающий всех участников сферы гостеприимства в провинции (мухафазе) Красное море получить зеленый сертификат, подтверждающий причастность их бизнеса к экологически чистым практикам. Об этом сообщает Daily News Egypt, партнер сети TV BRICS.

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Издание отмечает, что эта инициатива является частью стратегии министерства по преобразованию туристического сектора Египта. Цель проекта – повышение качества услуг в сфере гостеприимства, их соответствие экологическим нормам. Подпадающим под действие указа предприятиям дается полгода на выполнение требований.

Документ соответствует Стратегии устойчивого развития министерства и программе «Видение Египта 2030», подчеркивает важность охраны окружающей среды, продвижения зеленой экономики и интеграции устойчивости во все аспекты деятельности, отмечает издание.

Аналогичный указ был успешно реализован в Шарм-эш-Шейхе в 2022 году, что совпало с подготовкой города к проведению 27-й Конференции ООН по изменению климата (COP27).