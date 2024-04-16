Российским туристам вновь пообещали прямые рейсы в Мьянму из Москвы

Авиакомпания Myanmar Airways International намерена не позднее 1-го квартала следующего года запустить прямые рейсы между Янгоном и Москвой. Об этом сообщает mskagency.ru со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Правда, там пояснили изданию:

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«Вопрос пока на стадии оценки. Изучаются все коммерческие и эксплуатационные возможности».

Прямые перелеты из российской столицы в Мьянму планировали организовать еще в 2023 году, о таких намерениях авиакомпания заявляла прошлым летом. Затем начало рейсов анонсировали на текущий год, а теперь – уже на 2025-й. Очевидно, все упирается в ограниченные возможности авиапарка перевозчика. В нем нет дальнемагистральных самолетов, имеющиеся A320-200 и A319-100 не способны преодолеть расстояние в 6,5 тыс. км между Янгоном и Москвой.

Теоретически авиакомпания могла бы взять в лизинг широкофюзеляжные борта либо использовать под своим флагом лайнеры другого перевозчика. Однако удастся ли договориться с коммерческими партнерами и хватит ли на это финансовых ресурсов, вопрос открытый.

Сейчас Myanmar Airways летает по маршруту Новосибирск – Янгон с технической посадкой в Мандалае. Но даже эти рейсы под угрозой отмены из-за недостаточной загрузки. Туроператоры отправляют немногочисленных индивидуальных туристов в экскурсионные туры. О массовом турпотоке на пляжные курорты говорить не приходится, так как добираться до них из Янгона долго и утомительно.

Ранее мы писали, что российской туристке не удалось вылететь домой в Новосибирск из Бангкока через Мьянму. Такой маршрут она выбрала в расчете сэкономить. Однако Myanmar Airways доставила ее из столицы Таиланда только до Мандалая, а второе плечо перелета в Новосибирск отменила, даже предварительно не уведомив пассажира.