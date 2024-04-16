Туроператоры не фиксируют снижения продаж туров в ОАЭ и Египет из-за обострения ирано-израильского конфликта, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Россияне правильно оценили риски, внимательно читают новости, смотрят на карту и не отказываются лететь на отдых в Египет и Эмираты», - говорится в сообщении.

Как отметили в Coral Travel, значительных изменений в продажах туров в Египет и ОАЭ нет, аннуляции путевок не фиксируются. Не замечают изменений в динамике продаж по итогам воскресенья и понедельника также туроператоры Anex, Pegas Touristik, «Интурист», «Русский экспресс», PAC Group и Space Travel. По данным Anex, на курортах Египта и ОАЭ обстановка спокойная.

Что касается Ирана, то единичные аннуляции экскурсионных туров туда начались в пятницу, однако к понедельнику они прекратились, рассказали в «Русском экспрессе». Нет аннуляций путевок в Иран также у «Интуриста», Space Travel и PAC Group, добавили в АТОР.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.