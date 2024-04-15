Royal Flight планирует возобновить полеты
Royal Flight намерена возобновить свою операционную деятельность и снова запустить рейсы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на отчет авиакомпании.
Согласно тексту документа, для этого разработана целая стратегия. Так, Royal Flight готова привлечь новых акционеров, которые согласятся вложить капитал в финансовую реанимацию перевозчика. А для стабилизации своей работы авиакомпания будет претендовать на госсубсидии, предусмотренные в бюджете на поддержку авиаотрасли в условиях санкций. Впрочем, сроки реализации планов пока не обозначены.
При этом Royal Flight уже занялась главным вопросом – восстановлением флота. В частности, перевозчик договорился с Минпромторгом о лизинге одного Boeing 757-200. Сейчас полным ходом идет согласование соответствующего контракта.
Однако, пожалуй, одна из основных интриг – это партнерство Royal Flight с Coral Travel. До приостановки деятельности в 2022 году авиакомпания по большей части выполняла рейсы в интересах туроператора. Будет ли возобновлена эта синергия, пока неизвестно.
Кроме того, перевозчику снова придется получать допуски на маршруты у Росавиации. Почти 500 штук у Royal Flight отобрали еще в феврале. Некоторые передали другим авиакомпаниям. Например, допуски на рейсы в Тунис и Макао отошли «Аэрофлоту».