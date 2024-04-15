Royal Flight планирует возобновить полеты

Royal Flight намерена возобновить свою операционную деятельность и снова запустить рейсы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на отчет авиакомпании.

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Согласно тексту документа, для этого разработана целая стратегия. Так, Royal Flight готова привлечь новых акционеров, которые согласятся вложить капитал в финансовую реанимацию перевозчика. А для стабилизации своей работы авиакомпания будет претендовать на госсубсидии, предусмотренные в бюджете на поддержку авиаотрасли в условиях санкций. Впрочем, сроки реализации планов пока не обозначены.

При этом Royal Flight уже занялась главным вопросом – восстановлением флота. В частности, перевозчик договорился с Минпромторгом о лизинге одного Boeing 757-200. Сейчас полным ходом идет согласование соответствующего контракта.

Однако, пожалуй, одна из основных интриг – это партнерство Royal Flight с Coral Travel. До приостановки деятельности в 2022 году авиакомпания по большей части выполняла рейсы в интересах туроператора. Будет ли возобновлена эта синергия, пока неизвестно.

Кроме того, перевозчику снова придется получать допуски на маршруты у Росавиации. Почти 500 штук у Royal Flight отобрали еще в феврале. Некоторые передали другим авиакомпаниям. Например, допуски на рейсы в Тунис и Макао отошли «Аэрофлоту».