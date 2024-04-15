Посол РФ в Турции предупредил о возможных сложностях для россиян

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов оценил ситуацию с платежными переводами между двумя странами как «целенаправленный террор», который Белый дом устроил в отношении турецкого бизнеса.

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В интервью РИА «Новости» дипломат отметил, что ситуация вокруг транзакций из России в Турцию по-прежнему остается напряженной из-за действий западных политиков, которые всеми силами стараются вбить клин между Москвой и Анкарой, чтобы в итоге разрушить многолетнее торгово-экономическое сотрудничество между странами.

По его словам, США и Евросоюз «терроризируют» турецкий бизнес, работающий с российскими партнерами. В этой ситуации турецкие банки все чаще используют overcompliance – требуют у российских компаний дополнительные документы, что усложняет и замедляет работу по договорам.

«Конечно, если вся система финансовых расчетов утрачивает надежность, то вполне возможно, что и в каких-то отдельных конкретных случаях могут возникнуть осложнения», – сообщил Ерхов, подчеркивая, что работа по урегулированию проблемы с платежами продолжается.

Дипломат ранее отмечал, что в сложившейся ситуации определенные риски могут возникнуть у путешественников, организующих поездки в Турцию индивидуально:

«Тех, кто приобретает авиабилеты и заказывает места в отелях самостоятельно через интернет, нынешние трудности, не исключено, как-то коснутся».

Для клиентов туркомпаний рисков меньше, считает глава российской дипломатической миссии. «Думаю, что в меньшей степени (проблемы. – Ред.) коснутся так называемых организованных туристов, приобретающих пакетные туры у крупных туроператоров. Последние, как правило, находят пути взаиморасчетов с отельерами и авиакомпаниями», – подчеркнул Ерхов, отметив, что в пакетные туры входит и медстраховка, что важно для безопасности туриста. Дипломат также рассказал, что на этой неделе в Анталье пройдет российско-турецкая встреча экспертов, которая будет посвящена теме безопасности туризма.

Ранее TourDom.ru со ссылкой на представителей турбизнеса сообщал, что пока не поступало сигналов о каких-либо проблемах с оплатой за проживание туристов из России. Что касается расчетов картами «Мир», то они не работают с лета 2022 года, – туристы уже привыкли использовать наличные или карты зарубежных банков..