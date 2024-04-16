Курорт Умлуж в Саудовской Аравии включили в список 100 лучших пляжей мира

Пляж Умлуж в Саудовской Аравии вошел в число 100 лучших пляжей мира по версии Golden Beach Awards 2024, сообщает Arab News.

© unsplash

Пляжи оценивались нейросетью по шести критериям: красота, отличия от других подобных мест, инклюзивность, развлечения, культурное значение, чувство общности. Затем локации были выставлены на оценку группе экспертов в сфере туризма и влиятельным лицам, которые высказали свои личные идеи для уточнения списка.

Расположенный на побережье Красного моря в северо-западном регионе провинции Табук, Умлуж состоит из 104 островов, образующих архипелаг, и является частью «Проекта Красного моря», входящего в программу Saudi Vision 2030. По данным экспертов, этот пляж «часто сравнивают с Мальдивами за его безмятежные красивые виды с белым песком и пальмами».

Умлуж занял в рейтинге 41-е место. В список также включили такие места отдыха, как Копакабана в Бразилии, египетский Шарм-эш-Шейх, Jumeirah Beach Residence (JBR) в ОАЭ, пляж Боулдерс в ЮАР и другие.