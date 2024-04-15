Россия заняла второе место по числу прибывших на Сейшелы с начала года туристов

Россия вышла на второе место после Германии по числу граждан, прибывающих на отдых в Республику Сейшельские Острова. Об этом сообщает Сейшельское информационное агентство со ссылкой на Tourism Seychelles - маркетинговое управление национального департамента туризма.

© Unsplash

Согласно их данным, в первом квартале нынешнего года на Сейшельские Острова прибыли 105 457 иностранцев по сравнению с 98 619 за аналогичный период предыдущего года, этот показатель вырос на 7%. Больше всего среди них немецких туристов - почти 22 тыс., далее идут россияне (13 тыс.) и французы (11,6 тыс.).

Среди общей массы туристов свыше 90 тыс. посетили республику, чтобы провести отпуск, 3,6 тыс. - медовый месяц. На пассажиров круизных судов пришлось 6,8 тыс. прибытий. Наравне с европейскими посетителями на Сейшельских Островах среди туристов становится все больше представителей Южной Африки и Северной Америки.

Россияне обошли в начале нынешнего года французов, которые значились на втором месте среди приезжающих в республику по итогам 2023 года. Всего в минувшем году страну посетили свыше 350 тыс. туристов, из них 38 тыс. - граждане РФ. Рост по сравнению с 2023 годом составил 20%.