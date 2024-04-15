Атака Ирана на Израиль вызвала сбой в работе авиакомпаний

Более 10 авиакомпаний, в том числе Lufthansa, United Airlines и Air India, столкнулись со сбоями в работе из-за ирано-израильского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля. Эта атака стала ответом на авиаудар Израиля по консульству в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные. В Израиле сообщили, что совместно с силами США им удалось сбить большинство иранских дронов и ракет.

По данным Reuters, обострение ситуации на Ближнем Востоке самым негативным образом сказалось на авиасообщении, так как авиакомпании столкнулись с перебоями в полетах.

«Ракетные удары Ирана и беспилотники по Израилю еще больше сузили возможности для самолетов, курсирующих между Европой и Азией», - отмечается в статье.

В частности, ряд рейсов пришлось отменять или переносить компаниям Lufthansa, United Airlines и Air India.

В свою очередь основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марка Зи назвал этот сбой самым масштабным со времен теракта 11 сентября 2001 года в США.

«С тех пор у нас не было ситуации с таким быстрым закрытием такого количества воздушных пространств. Это вызвало хаос», - пояснил он, высказав мнение, что проблемы не будут до конца решение еще в течение нескольких дней.

Постоянное представительство Ирана при ООН после атаки заявило, что на «этом вопрос можно считать завершенным».