Сбои в визовой системе VFS Global продолжаются третью неделю

Технические проблемы в визовых центрах VFS Global продолжаются третью неделю, и когда ситуация нормализуется, неизвестно. Например, некоторые ВЦ уже объявили, что до конца текущего месяца проще не станет.

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«Текущие технические вопросы подачи заявления на визу в VFS Global до сих пор не решены. Поэтому посольство будет временно принимать документы непосредственно в посольстве до 30 апреля 2024 года», – говорится в сегодняшнем заявлении визового центра Швеции.

Впрочем, скандинавская страна не пользуется спросом у российских туристов, однако сложности есть не только у шведов. В частности, как сообщают визовые агенты, Венгрия, Австрия, Хорватия и Нидерланды не только прекратили запись на подачу, но также нет приема и выдачи паспортов.

«Для нас сбой отразился на оформлении виз в Венгрию, так как это VFS. Надеемся на устранение технических проблем в ближайшее время», – пояснила директор департамента по связям с общественностью туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Не все просто и с французским шенгеном – наиболее популярном у россиян, поскольку Франция нередко выдает многократные визы: в визовом центре из-за сбоя в VFS Global на подачу документов начали записывать по телефону.

«Безусловно, сбой в системе VFS Global отразился на сроках оформления виз для россиян. Например, французы делают все, что могут, но сейчас запись идет на середину мая. Пошли задержки и по Италии – быстро принимают документы только у жителей Москвы и Подмосковья. Для заявителей из других регионов России в ВЦ Италии Almaviva места есть не ранее середины мая», – рассказала TourDom.ru о текущей ситуации директор компании «Турсервис Интернэшнл» Инна Сотник.

Проще, по ее словам, ситуация с испанским шенгеном, оформить визу можно за 2–3 недели:

«Есть вероятность, что народ “перетечет” на Испанию, но от этого количество слотов на подачу не увеличится».

Недавно мы написали, что визовый центр Франции, который перешел на телефонную запись, не справляется со шквалом звонков на горячую линию. Операторы оказались перегруженными, а туристы с трудом дозваниваются по указанным номерам. Первоначально планировалось, что на горячую линию могут обратиться заявители из семи городов, но теперь ВЦ принимает обращения только от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.