Авиакомпания Utair повезет туристов в Анталью и Сочи

С июня Utair начнет летать в Анталью из Москвы, Грозного, Сургута и Тюмени. Авиакомпания также планирует увеличить объемы перевозки в Сочи из нескольких городов. Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика.

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Рейсы из Москвы в Турцию запланированы с периодичностью 7 раз в неделю. Время вылета удобно для туристов: на курорт пассажиров будут отправлять в 10:55 утра, обратный рейс назначен на 17:30.

Билеты в Анталью уже доступны для бронирования. В частности, места на рейсах с 1 по 8 июня предлагаются за 41 тыс. руб. в обе стороны. Доплата за багаж составит 7 тыс. руб.