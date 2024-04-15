СМИ рассказали о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на отдых в Египте

«Комсомольская правда» рассказала, что у россиян, отдыхающих в Египте и ОАЭ, не возникло проблем на фоне конфликта Израиля и Ирана. При этом, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), российские путешественники начали отказываться от экскурсионных туров в Иран.

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Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля. В ночь на 14 апреля Росавиация на время закрыла для авиакомпаний РФ воздушное пространство Израиля, Ирака и Иордании. Утром ограничения были сняты.

Обстановка в Египте и ОАЭ

«КП» отмечает, что в регионе также находятся популярные у россиян курорты в Египте и ОАЭ.

По данным газеты, из соображений безопасности было отложено несколько российских рейсов в Египет (Хургаду и Шарм-эль-Шейх) и ОАЭ (Дубай и Абу-Даби), запланированных на ночь 14 апреля из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако уже днем в воскресенье все запланированные рейсы отправились в пункты назначения.

«КП» подчеркивает, что Египет и ОАЭ не закрывали свое воздушное пространство, они находятся далеко от зоны конфликта и участия в нем не принимают. По информации АТОР, в Египте сейчас находятся до 46 тысяч россиян, в ОАЭ - около 70 тысяч.

Россияне не стремятся аннулировать туры в эти страны. «Комсомольская правда» предупредила, что в случае отказала от поездки деньги россиянам будут возвращать на общих основаниях - за вычетом расходов туроператора. Если речь идет о вылете в ближайшие дни, то это почти вся стоимость путевки. Связано это с тем, что российские власти не давали официальных рекомендаций воздержаться от поездок в ОАЭ и Египет. Без этого нет юридических оснований для возврата полной стоимости путевки.

Поездки в Иран и Израиль

«КП» напоминает, что МИД России еще в октябре 2023-го, когда начался конфликт Израиля и ХАМАС, рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Израиль. Туроператоры не продают путевки в страну. Авиарейсы в Израиль есть, но пользуются ими не туристы, а родственники израильтян и россияне с двойным гражданством.

11 апреля МИД РФ настоятельно рекомендовал россиянам не ездить в страны Ближнего Востока, особенно в Израиль, Ливан и Палестину.

По данным «КП», в Иране сейчас находятся несколько десятков организованных российских туристов, количество самостоятельных путешественников неизвестно. Газета отмечает со ссылкой на АТОР, что отказы от экскурсионных туров в Иран уже есть.