Более пяти млн туристов из РФ посетили Белоруссию в 2023 году

Более 5 млн российских туристов посетили Белоруссию в 2023 году. Об этом сообщил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик.

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"По данным Белстата, нашу страну примерно посетили в прошлом году более 5 млн российских туристов. Это индивидуальные туристы, семьи и так далее. Более 5 млн 800 тыс. всего туристов посетили Республику Беларусь [в 2023 году]", - сказал замминистра на пресс-конференции.

Он отметил, что и белорусы "стали для себя открывать Российскую Федерацию и страны СНГ".

"За последние два-три года мы видим ежегодно увеличение турпотоков в части организованного туриста и в Российскую Федерацию, и из Российской Федерации в Республику Беларусь, на 50% ежегодно идет прирост, - сказал Андрейчик. - В прошлом году у нас более 250 тыс. [человек] путешествовали по части организованных туристов - белорусы в РФ".

По словам замминистра, в целом выросло "значительно количество туристов, которые путешествуют" по Белоруссии.

"У нас на сегодняшний день в 2023 году число поездок белорусов по Республике Беларусь - организованных поездок, которое привезены через туристические компании, - составило 1 млн 700 тыс.", - проинформировал Андрейчик.

В середине декабря 2023 года Андрейчик прогнозировал, что общее число посетивших Белоруссию иностранных туристов по итогам минувшего года составит около 6 млн человек. В начале ноября 2023 года Андрейчик сообщил, что с января в республике побывали более 4 млн российских туристов. Заместитель министра отмечал, что популярностью у россиян в Белоруссии пользуются различные виды туризма, в том числе историко-культурный, лечебно-оздоровительный, гастрономический, промышленный, агротуризм. Ранее замминистра сообщил, что в 2022 году доля россиян от общего числа посетивших республику туристов составила 96%.