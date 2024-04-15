Российский путешественник рассказал об отпуске в КНДР

Северная Корея после нескольких лет перерыва вновь стала открыта для российских туристов. Граждане из разных регионов России в феврале и марте побывали на популярном горнолыжном курорте Масикрен и познакомились с главными достопримечательностями Пхеньяна.

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15 марта из Владивостока отправится в путешествие новая туристическая группа, для которой будет подготовлена уже другая программа. Что необходимо знать о путешествии в КНДР и почему закрытая страна притягивает внимание туристов, «ФедералПресс» рассказал автор трэвел-проекта «Направления» путешественник с 20-летним стажем, посетивший 150 стран, Дмитрий Лукьянчук.

«Путешествовал в Северную Корею несколько лет назад, ощутив себя иностранным туристом в Советском Союзе в середине 50-х годов, когда группу сопровождает представитель специальных служб и при этом тебе стараются показать все самое красивое. Кстати, гиды, которые вас сопровождают, внимательно следят за тем, чтобы туристы не фотографировали то, что может ухудшить образ Северной Кореи в глазах иностранцев, и не контактировали с местным населением. Несмотря на то что города очень чистые, можно увидеть, например, коптящий грузовик, который ездит на дровах. Понятно, что снимок этого чуда техники я сделать не смог.

Поскольку Северная Корея – очень закрытая страна, о ней ходит множество слухов, которые иногда оказываются реальностью. Например, здесь не рекомендуется носить джинсы, а в мавзолей Великих Вождей в джинсах могут просто не пустить. Запрещен ввоз в страну книг и журналов эротического содержания. На границе у туристов также могут изъять путеводитель по Северной Корее: всю информацию должен предоставить путешественнику сертифицированный государством гид. А один из самых экзотических запретов – ни в коем случае нельзя держаться пальцами за лицо Ким Ир Сена, изображенного на купюре в 5 тысяч вон. Тем не менее Северная Корея, которая только-только открывается для российского туриста, – направление очень притязательное. Во-первых, ты чувствуешь себя первопроходцем. Во-вторых, становишься таким «голубем мира», связующим звеном между культурой и народами двух стран. Так что туристический поток будет увеличиваться. Отзывы туристов, вернувшихся из Северной Кореи, говорят о комфортном и безопасном отдыхе. Сама Северная Корея будет всячески этому содействовать, у страны сейчас большая заинтересованность в привлечении валютных средств.