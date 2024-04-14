Cупермен из России на Бали вызвал негодование у пользователей в соцсетях

Супермен в темных очках, мчащийся на мотоцикле по хайвею на Бали, вызвал негодование в соцсетях Индонезии. Жителей страны покоробило, что вся экипировка молодого мужчины состояла из белых шорт и такого же цвета обуви. А главное – он ехал с превышением скорости, без каски, не учитывая ограничения движения по полосам. Как сообщило вчера издание DetikBali, нарушителем оказался гражданин России.

Пересекающего дорожную разметку гонщика запечатлел один из автомобилистов у съезда на Денпасар и незамедлительно выложил в паблике видеосюжет, прокомментировав его, словно это был спортивный заезд. Инцидент произошел 12 апреля на платной дороге Бали – Мандара, и уже на следующий день полиция отчиталась по вирусному видео.

Как оказалось, иностранец въехал на трассу через ворота Нгурах-Рай рядом с международным аэропортом и якобы не оплатил проезд. Обеспечивающие охрану дороги сотрудники сразу же пустились за мотоциклистом в погоню. Часть этой гонки и попала на ставшее вирусным видео. Вскоре полицейские смогли остановить гонщика – им оказался 37-летний Иван Алексеенко. Его и арендованный им транспорт доставили в участок.

Издание не уточняет предъявленные туристу обвинения и какое ему грозит наказание. Известно, что мотоциклам разрешено ездить по правой полосе со скоростью не выше 45 км/ч. Стоимость разового проезда по платной трассе составляет 5 тыс. индонезийских рупий (менее 30 руб.), но оплата возможна только картой.

Ранее «ТурДом» писал, что группу россиян обвинили в том, что они проникли на территорию храмового комплекса Бесакихи, не заплатив за экскурсию.