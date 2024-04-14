Россиян ждут песчаные пляжи Восточно-Корейского залива в КНДР

15 апреля утром из Владивостока в КНДР вылетела первая весенняя группа российских туристов. Наши соотечественники сразу же попали на государственный праздник День солнца - 112-ю годовщину со дня рождения товарища Ким Ир Сена.

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- Программа для улетевших сорока туристов продумана так, чтобы они посетили максимально возможное количество объектов, касающихся истории страны, - рассказала гендиректор компании-туроператора Инна Мухина. - Россияне побывают в историческом центре государства, увидят дом Ким Ир Сена, монументальный скульптурный ансамбль на холме Мансу, а также город Кэсон.

Кроме этой группы, весной в Северную Корею отправятся еще две. Самая массовая - из сотни российских туристов - с 29 апреля по 3 мая станет свидетелем торжеств в честь Дня трудящихся. И почти никакой политики, 1 мая в КНДР считается днем радости и веселья. В майские праздники туристы съездят в горы Мехян, посетят музей Коре и примут участие в праздничном танцевальном вечере молодежи Пхеньяна. Следующий тур назначен на 6-10 мая, пока на него лишь 30 заявок, места еще есть.

Главный шик Северной Кореи - в песчаных пляжах длиной четыре километра, коих мало в Приморье и практически нет в Сочи

Интерес к поездкам в КНДР огромен. Туры в эту страну из Владивостока и Хабаровска были более-менее постоянными и ранее. Автор этих строк была там дважды и каждый раз испытывала воодушевление, которого не было при посещении других стран. Да, понимаешь, что ты в особой стране, но разве не ради необычайностей мы путешествуем?..

До пандемии 90 процентов иностранных посетителей Северной Кореи составляли туристы из Китая. Но сегодня там заговорили и об отдыхе россиян в КНДР предстоящим летом. В стране в окрестностях города Вонсан расположен главный северокорейский курорт. Относительно недалеко тот самый горнолыжный центр Масикрен, где россияне были зимой, и тут же шикарное пляжное место в Вонсан-Кальмаской туристической зоне, расположенной на побережье Восточно-Корейского залива. Взгляните на карту, это намного южнее Владивостока. Россияне такого еще не видели. Главный шик - в песчаных пляжах длиной четыре километра, коих мало в том же Приморье и практически нет в Сочи. Да, тут пока нет сервиса, привычного российским туристам. Но строительство турзоны по мировым стандартам уже в Северной Корее уже ведется. В нее войдут 17 отелей, 39 гостиниц, 29 различных магазинов, стоянки для яхт и другая инфраструктура. Хотя отдыхать у моря уже можно и сейчас.

Программы летних туров в КНДР разработаны. Известно, что они будут намного продолжительнее, не четыре-пять дней как сейчас, а минимум 12. Сейчас утверждаются даты. К слову, есть возможность и для детского отдыха: до пандемии дети из Приморья отдыхали в КНДР в летнем лагере "Сондовон". Нынче детей из соседней страны готов принять Всероссийский центр "Океан".

Пока из Владивостока в Пхеньян туристы добираются самолетами, рейсы выполняет национальный перевозчик КНДР Air Koryo. От частоты авиарейсов - два раза в неделю - зависит и продолжительность туров.

- Сейчас мы обсуждаем вопрос о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток - Хасан - Туманган - Расон. Мы видим в этом маршруте большой туристический потенциал, - говорит глава агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Идут также, пока робкие, разговоры о возобновлении паромного сообщения между Раджином и Владивостоком. Оно было весьма востребованным, правда, только грузовым. Но кто мешает сделать его грузопассажирским?