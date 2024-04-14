Названы доступные и безопасные направления для отдыха на Ближнем Востоке

Многие туристы задумались об альтернативных направлениях для отдыха на фоне обострения конфликта, заявила руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru. По ее словам, среди безопасных направлений для отдыха можно выделить Арабские Эмираты, так как они находятся далеко от боевых действий.

Маршруты у авиакомпаний выстраиваются таким образом, чтобы не подвергать пассажиров возможной опасности. Также можно отправиться в Египет. Если вспомнить начало израильско-палестинского конфликта, то тогда все тоже переживали о том, что не смогут отдыхать в Египте. Однако тогда ситуация довольно быстро поутихла и все продолжали брать туры, — сказал эксперт.

По ее словам, можно рассматривать материковую часть, то есть Хургаду. Также главным фаворитом является Турция, но еще можно рассмотреть Венесуэлу и Кубу. Однако стоит учитывать, что полет по этим направлениям занимает много времени. При наличии визы можно полететь в Грецию, заключила Ансталь.

Ранее тревел-блогер Наталья Ансталь рассказала, что Узбекистан является удивительной страной, в которой тонко пересекаются спокойный отдых, гастрономия и культурное наследие. Она посоветовала обязательно посетить древний город Хива, который входит в перечень богатств ЮНЕСКО. Ансталь отметила, что здесь можно почувствовать атмосферу Средних веков.