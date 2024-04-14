Россиянка побывала в Тбилиси и описала поездку одной фразой

Российская тревел-блогерша побывала в Тбилиси и раскрыла пять неожиданных фактов о городе. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Мама на море» на платформе «Дзен».

По словам туристки, в столице Грузии почти все знают русский язык.

«За четыре дня в Тбилиси у нас не было ни одного случая, чтобы нас не поняли и не ответили на русском языке. Везде! В магазинах, в кафе и ресторанах, в музее, в отеле», — такими фразами описала она свой опыт.

Автор публикации обратила внимание и на то, что практически весь город был разрисован граффити.

«Чистых стен почти нет. А главное, мы так и не поняли, кто это делает. Маргинальную молодежь за четыре дня мы там не видели ни разу. Все очень приличные люди», — удивилась она.

Еще одна особенность Тбилиси, которая поразила россиянку, — что овощи там стоят дороже мяса. Она отметила, что килограмм огурцов в магазине равноценен бутылке вина.

Блогерша также заметила, что бензин в Грузии стоит чуть больше доллара (около 93 рублей) за литр, а ездить на такси все равно дешево.

«Наверное, как раз из-за того, что почти все такси — гибридные приусы (Toyota Prius — прим. "Ленты.ру")», — предположила путешественница.

Кроме того, она подчеркнула, что самый крутой шопинг в Тбилиси был на блошином рынке.

«Очень классное атмосферное место, которое стоит посетить даже просто как местную достопримечательность и как "исторический музей" советских времен», — написала россиянка.

Ранее другая российская туристка побывала в Грузии и рассказала, что отдых за 85 тысяч рублей ее разочаровал. Она пожаловалась, что «попала в 1990-е, которые видела в фильмах».