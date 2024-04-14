Россиянка не смогла улететь в Новосибирск из Бангкока

Решив сэкономить на авиаперелете из Бангкока в Новосибирск, россиянка заблаговременно приобрела билет с пересадкой в Мьянме. Однако вчера по прилете в транзитный аэропорт она не нашла в расписании рейса в Россию. Туристка не растерялась и смогла вернуться, правда, не домой, а пока обратно в Таиланд. Откровения от первого лица, которое «хлебнуло бирманского лиха», опубликовали сегодня в соцсетях.

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Вылетев 13 апреля на рейсе Myanmar Airways из аэропорта Дон Мыанг, женщина через полтора часа приземлилась в городе Мандалай. И там-то все пошло не так, как при обычной стыковке. Оказалось, что в авиагавани нет транзитной зоны – пришлось пройти погранконтроль и получить багаж. О таком при покупке билета ее не предупредили. Хорошо, что пока россиянам не требуется оформлять визу в страну.

Дальше еще интереснее.

«Стою с чемоданом и ищу взглядом, куда на посадку идти», – рассказала туристка.

И никого из соотечественников, которых предполагалось встретить на рейсе в Россию, только она – блондинка в шортах. А вокруг снуют «мужчины в каких-то юбках и женщины, упакованные с ног до макушки».

Информация от пришедшего на помощь сотрудника авиакомпании вообще привела туристку в шоковое состояние: самолетов в Новосибирск в ближайшие дни не будет. И он не понимает, почему не пришло уведомление об отмене второй части маршрута по полетной квитанции.

В итоге авиаперевозчик предоставил пассажирке отель на ночь, ужин и трансфер, а 14 апреля также бесплатно отправил ее обратно в Бангкок. Теперь женщина пытается понять, как вернуть деньги за несостоявшийся перелет в Россию.

Ранее «ТурДом» писал, что рейсы до Новосибирска из Янгона с промежуточной посадкой в аэропорту Мандалай могут

отменить из-за недостаточной загрузки. На Яндекс.Расписания билеты на данный маршрут сегодня были доступны с 4 мая по 1 октября по вторникам и субботам.