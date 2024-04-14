Билеты из Тель-Авива и Аммана в Москву подорожали в 2–3 раза

Цены на авиабилеты из Тель-Авива и Аммана в Москву с отправлением сегодня-завтра подскочили практически в 2 раза. Возможность улететь в Россию из Израиля с одной пересадкой есть завтра, из Иордании – сегодня. Редакция TourDom.ru выяснила, в какую сумму обойдется перелет в Россию из этих стран в ближайшее время. Варианты с двумя и более пересадками, а также неприемлемые для российских туристов не рассматривались.

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Наиболее экономичный и относительно комфортный вариант добраться из аэропорта Бен-Гурион в Москву – комбинация рейсов «Азимута» и «Аэрофлота» с ночной пересадкой в Сочи. Дорога займет почти 12 часов, билеты можно забронировать за 58 тыс. руб.

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Другая схема немного дороже, но зато удобнее – перелет Emirates со стыковкой в Дубае. Стоимость – 60 тыс. руб., время в пути – 17 часов. Билет на рейс flydubai обойдется в 81 тыс. руб., перелет при этом получится еще короче – 11,5 часа.

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Послезавтра можно улететь из Тель-Авива еще дешевле – за 42 тыс. руб., если воспользоваться рейсами Israir Airlines и Georgian Airways со стыковкой в Тбилиси. Однако путь окажется долгим – около 18 часов. Более комфортный вариант – комбинация рейсов Arkia и Georgian Airwaysс короткой пересадкой в грузинской столице. Перелет займет в общей сложности 7 часов и обойдется в 84 тыс. руб.

На 17 апреля есть возможность забронировать места на прямом рейсе Red Wings из Тель-Авива в Москву. Стоимость билета – 62 тыс. руб., пассажиры будут находиться в пути около 6 часов.

Отметим, билеты из Москвы в Тель-Авив и в обратном направлении на май-июнь предлагаются за 30–35 тыс. руб. в одну сторону, то есть вдвое дешевле.

Наиболее быстрый вариант попасть в Россию из Иордании – скомбинировать перелет авиакомпании Royal Jordanian из Аммана в Стамбул и Turkish Airlines из Стамбула в Москву. Билет на сегодня стоит 141 тыс. руб., пассажиры проведут в дороге почти 9 часов.

Менее затратный вариант – перелет Royal Jordanian до Стамбула, а далее до российской столицы «Аэрофлотом». Такой путь займет 11 часов и обойдется в 96 тыс. руб.

Всего за 53 тыс. можно улететь из Аммана завтра, если взять билеты на рейсы Pegasus и «Победы». Общее время в полете – 14 часов.

В обычное «мирное время» места на рейсах из Аммана в Москву можно забронировать за 26–35 тыс. руб. Такова, в частности, стоимость билетов на стыковочные рейсы AnadoluJet и Pegasus в мае и июне.