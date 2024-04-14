Отдых в Китае на море и не только: популярные курорты, цены и виза

Спрос на туры в Китай вырос с начала апреля уже в три раза по сравнению с мартом, сообщил сервис OneTwoTrip. Российские путешественники очень активно бронируют размещение в отелях Гуаньчжоу, Пекина и Шанхая. Во сколько обойдется отдых в Китае — в материале «Вечерней Москвы».

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А по данным другого сервиса, Aviasales, Китай стал третьим (после Турции и Египта) по количеству бронирований в апреле и наиболее быстрорастущим из зарубежных направлений. Чаще в Китай отправляются москвичи: на них приходится 79 процентов всех перелетов в эту страну. Билеты из Москвы в Китай и обратно стоят около 57,7 тысячи рублей.

— Турпоток в Китай делится на три крупных направления. Первое — пляжный отдых на острове Хайнань. Второе — экскурсионное. Третье — деловой туризм, — пояснил «Вечерней Москве» директор туристического агентства Виталий Ляшенко. — Китай популярен из-за наличия прямых рейсов, простых визовых условий, интересных экскурсионных программ и более низкой стоимости туров — в сравнении с другими азиатскими странами.

Помимо классических маршрутов с посещением Пекина, Шанхая, Сианя и других городов, туристам предлагается нестандартные программы. Например, туры с начальным обучением китайскому языку, речные круизы, поездки в национальные парки, «мебельные туры», во время которых туристы посещают фабрики и могут сделать заказ на эксклюзивный интерьер. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), цены на экскурсионные туры в Китай этой весной начинаются от 60 тысяч на человека за три дня без перелета. Провести в Китае шесть ночей вдвоем можно за 300,4 тысячи рублей, включая авиаперелет.

— Что касается оплаты: российские карты в Китае, увы, не работают. Но можно оформить карту UnionРay, — рассказывает Ляшенко. — А можно по старинке брать с собой наличные. Лучше — доллары.

Обменяете их на юани прямо в отеле: во многих из них установлены банкоматы, и курс адекватный. Также на улицах несложно найти отделения банков.

Впрочем, как пояснил эксперт, наличные в Китае используют нечасто, поэтому могут быть проблемы со сдачей. Местные, как правило, расплачиваются с помощью QR-кодов в специальных приложениях. Одно из самых популярных — Alipay.

Его можно скачать в магазине приложений и использовать функцию Tour Pass. Так, например, можно переводить деньги со своей карты на виртуальную и оплачивать покупки в магазинах, транспорт и прочее. Также популярны приложения WeChat Pay и UnionPay.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Каганер, замдиректора компании-туроператора:

— Лететь на остров Хайнань около 10 часов. На острове большой выбор отелей категории от трех до пяти звезд сразу на нескольких местных курортах: Дадунхай, Хайтанг, Сяодунхай, Ялонг и Санья Бей. Вообще, этот тропический остров — востребованное направление, к нам постоянно поступают запросы от наших клиентов.

Как быть с визой?

По данным посольства Китая в России, посещать республику без визы могут: