Отдых в Китае на море и не только: популярные курорты, цены и виза
Спрос на туры в Китай вырос с начала апреля уже в три раза по сравнению с мартом, сообщил сервис OneTwoTrip. Российские путешественники очень активно бронируют размещение в отелях Гуаньчжоу, Пекина и Шанхая. Во сколько обойдется отдых в Китае — в материале «Вечерней Москвы».
А по данным другого сервиса, Aviasales, Китай стал третьим (после Турции и Египта) по количеству бронирований в апреле и наиболее быстрорастущим из зарубежных направлений. Чаще в Китай отправляются москвичи: на них приходится 79 процентов всех перелетов в эту страну. Билеты из Москвы в Китай и обратно стоят около 57,7 тысячи рублей.
— Турпоток в Китай делится на три крупных направления. Первое — пляжный отдых на острове Хайнань. Второе — экскурсионное. Третье — деловой туризм, — пояснил «Вечерней Москве» директор туристического агентства Виталий Ляшенко. — Китай популярен из-за наличия прямых рейсов, простых визовых условий, интересных экскурсионных программ и более низкой стоимости туров — в сравнении с другими азиатскими странами.
Помимо классических маршрутов с посещением Пекина, Шанхая, Сианя и других городов, туристам предлагается нестандартные программы. Например, туры с начальным обучением китайскому языку, речные круизы, поездки в национальные парки, «мебельные туры», во время которых туристы посещают фабрики и могут сделать заказ на эксклюзивный интерьер. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), цены на экскурсионные туры в Китай этой весной начинаются от 60 тысяч на человека за три дня без перелета. Провести в Китае шесть ночей вдвоем можно за 300,4 тысячи рублей, включая авиаперелет.
— Что касается оплаты: российские карты в Китае, увы, не работают. Но можно оформить карту UnionРay, — рассказывает Ляшенко. — А можно по старинке брать с собой наличные. Лучше — доллары.
Обменяете их на юани прямо в отеле: во многих из них установлены банкоматы, и курс адекватный. Также на улицах несложно найти отделения банков.
Впрочем, как пояснил эксперт, наличные в Китае используют нечасто, поэтому могут быть проблемы со сдачей. Местные, как правило, расплачиваются с помощью QR-кодов в специальных приложениях. Одно из самых популярных — Alipay.
Его можно скачать в магазине приложений и использовать функцию Tour Pass. Так, например, можно переводить деньги со своей карты на виртуальную и оплачивать покупки в магазинах, транспорт и прочее. Также популярны приложения WeChat Pay и UnionPay.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Каганер, замдиректора компании-туроператора:
— Лететь на остров Хайнань около 10 часов. На острове большой выбор отелей категории от трех до пяти звезд сразу на нескольких местных курортах: Дадунхай, Хайтанг, Сяодунхай, Ялонг и Санья Бей. Вообще, этот тропический остров — востребованное направление, к нам постоянно поступают запросы от наших клиентов.
Как быть с визой?
По данным посольства Китая в России, посещать республику без визы могут:
- Путешественники, въезжающие в КНР в составе туристических групп от 5 до 50 человек на срок до 15 дней. Список авторизованных туристических агентств, в которые могут обращаться путешественники, опубликован на сайте Минэкономразвития (economy.gov.ru).
- Путешественники, которые приезжают на Хайнань самостоятельно или в составе туристической группы, — на срок до 30 дней. Те, кто путешествует с группой, должны купить тур у агентства, которое зарегистрировано на Хайнане. Это можно сделать через российских туроператоров, которые сотрудничают с китайскими компаниями.
- Если делать визу через визовый центр, то нужно оплатить два сбора: визовый и консульский. Для разных виз (срочная или обычная, однократная или многократная) тарифы разные. Оплатить сборы можно наличными или картой. До 31 декабря 2024 года визовые сборы снижены, сейчас общая сумма сборов варьирует от 6300 до 18 800 рублей. Если делать визу через компанию, «под ключ», то цены начинаются от 7900 рублей. Срок — не меньше 4 рабочих дней.