Россиянин описал обед в Казахстане фразой «ощущение, что ты восточный хан»

Российский тревел-блогер побывал в Казахстане и попробовал главное местное блюдо — бешбармак. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что он пошел обедать в одно из лучших заведений города Алма-Ата, где специализируются на национальной казахской кухне. В интерьере заведения его особенно впечатлили восточные узоры, резные светильники и тематические атрибуты.

Кроме того, столы были завешаны балдахинами, а на скамейках лежали узорчатые подушки.

«Как только садишься за свой стол, сразу возникает ощущение, что ты восточный хан», — такой фразой описал путешественник свой опыт.

Россиянин добавил, что он заказал бешбармак с тремя видами мяса: бараниной, говядиной и кониной. Его подали к столу вместе с пиалой, наполненной мясным бульоном. Порция оказалась очень большая.

«Все мясо было выложено поверх домашней лапши. И выглядело это блюдо, и на вкус было просто шикарным. Не зря бешбармак считается национальным блюдом — оно действительно очень вкусное», — порадовался автор.

Ранее этот же тревел-блогер попробовал казахскую уличную еду и остался доволен ее вкусом. Он отметил, что за большую порцию вкусного плова заплатил всего тысячу тенге (около 200 рублей).