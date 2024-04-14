АТОР: в Израиле, Иордании, Ираке и Ливане российских туристов нет

В Иране в настоящее время есть российские туристы, находящиеся в стране с экскурсионными турами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

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По предварительным данным АТОР, в Иране находятся десятки российских туристов. В Израиле, Иордании, Ираке и Ливане организованных туристов из России сейчас нет.

"В Израиле, подвергшемся сегодня утром комбинированной воздушной атаке, организованных туристов из России нет. Реализация туров в эту страну была прекращена еще осенью 2023 года. Тем не менее в этой стране продолжает находиться значительное количество граждан России с двумя паспортами, постоянно или длительное время проживающих там", - поделилась Ломидзе.

До этого палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на ХАМАС сообщал, что удар Ирана по Израилю является естественным правом и надлежащим ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске.