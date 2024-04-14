В АТОР заявили, что аннуляций туров в Египет и ОАЭ из-за ирано-израильского конфликта нет
Аннуляций туров в Египет и ОАЭ или просьб о досрочном возвращении с отдыха из-за ирано-израильского конфликта нет. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По текущим данным туроператоров, аннуляций туров в Египет или просьб о досрочном возвращении из Египта из-за конфликта Ирана и Израиля они пока не фиксируют. <...> Туроператоры также не фиксируют отказов от туров в ОАЭ из-за ирано-израильского конфликта. Обращений от россиян о досрочном прекращении отдыха в ОАЭ не было", - сказала она.