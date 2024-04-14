В АТОР заявили, что аннуляций туров в Египет и ОАЭ из-за ирано-израильского конфликта нет

Аннуляций туров в Египет и ОАЭ или просьб о досрочном возвращении с отдыха из-за ирано-израильского конфликта нет. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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