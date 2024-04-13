Во время праздника Ид аль-Фитр в городе Бодрум наблюдается увеличение цен, сообщает информационный ресурс TourProm. Местные эксперты опросили туристов из Турции, которые рассказали о текущей ситуации с ценами на отдых. В результате резкого повышения цен на клубных пляжах, посещаемых элитой и должностными лицами, количество посетителей значительно уменьшилось.

В многих заведениях обычная чашка чая теперь стоит около 263 рублей в российских рублях, в то время как в большинстве московских кафе этот напиток доступен гораздо дешевле. В Бодруме порция макарон теперь обойдется примерно в 8776 рублей. Туристам приходится тратить около 2194 рублей на три шарика обычного мороженого.

Из-за высоких цен туристы либо выбирают другие места для отдыха, либо предпочитают посещать более доступные пляжи и останавливаются в бюджетных заведениях.