Гастрономическое межсезонье: чем грузинские кулинары удивляют туристов весной?

«Гастрономическое межсезонье» – так называют апрель грузинские кулинары. Пока еще нет летних фруктов и овощей из садов и грядок, а зимнее меню уже поднадоело. Выход есть – фантазия и использование разнообразных пряностей. Туристы готовы принять участие в экспериментах, так как местная кухня – это то, ради чего стоит рискнуть, рассказал корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

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Кулинарные тренды сезона от грузинских рестораторов – все для туристов. Правда, первыми традиционные блюда в современной обработке дегустируют экскурсоводы. Ведь прежде, чем рассказать гостям о том, чем угощают, стоит разобраться в рецептах и ингредиентах.

«Среди гостей есть прекрасные кулинары, и они сами многое знают о грузинской кухне. Поэтому они ищут что-то необычное, оригинальное. Даже какая-то небольшая деталь может сделать хорошо знакомое блюдо необычным, оно заиграет по-новому», – отметила организатор мероприятий Русудан Джараридзе.

Шарики мчади и роллы из баклажанов с орехами – такой тандем подойдет тем, кто на посту или предпочитает вегетарианское меню. Несмотря на то, что грузины в основном мясоеды, среди традиционных рецептов море блюд для любителей растительной пищи. Это различные пхали: шпинат, лук порей, капуста, экала. Здесь главное правильно и умеренно подобранные приправы.

«Гостям очень нравится меню, которое предлагают в Кахетии. Кстати, кахетинцы очень осторожно относятся к приправам. Некоторые туристы не готовы к слишком острой и горькой еде. Поэтому для них лучше готовить с умеренным огоньком», – рассказал экскурсовод Лаша Эзиашвили. «Когда я работала в Интуристе, нам проводили лекции. Это были знатоки кулинарии, которые отмечали: японская кухня самая разнообразная, а грузинская – самая вкусная. За полвека работы с гостями я в этом убедилась», – поделилась экскурсовод Марина Кураташвили.

Гости Тбилиси и горожане сходятся в одном: после приема вкусной и здоровой пищи необходима прогулка. В этом году начало апреля больше похоже на конец мая: температура воздуха днем доходит до плюс 20. Однако синоптики призывают не расслабляться. Братец-апрель может преподнести сюрпризы, так что окончательно прятать теплую одежду еще рано.