Жители Таиланда празднуют наступление традиционного тайского Нового года под названием Сонгкран. Масштабные народные гуляния проходят в Бангкоке, где многие улицы в центре города были превращены в пешеходные зоны, передает корреспондент ТАСС с места события.

© ТАСС

Сонгкран отмечают в самый жаркий месяц года, поэтому в Таиланде прижилась традиция обливать каждого встречного холодной водой с пожеланиями счастья, здоровья и процветания. Тайцы верят, что вода смывает и уносит все плохое. В Бангкоке воздух прогрелся до 38 градусов Цельсия, поэтому применение водяных пистолетов, ковшиков и ведер делают пребывание на улице безопасным. Еще одним атрибутом праздника является белая глина из талька, которую наносят на кожу, чтобы защитить ее от ультрафиолета. Увидев неподготовленных туристов, местные жители часто оказывают помощь, обмазывая им лицо и плечи этим составом.

В Бангкоке для обеспечения общественной безопасности усилено полицейское присутствие, а также установлены пункты скорой помощи. В Таиланде дни празднования Сонгкрана с 12 по 16 апреля являются нерабочими. По данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), пятидневные каникулы принесут доход в размере 24,4 млрд батов ($700 млн), что на 49% превысит показатель годичной давности. Ожидается, что в этот период королевство посетят более 500 тыс. иностранных туристов, а местные жители совершат 4,29 млн поездок. По традиции тайцы посещают родные края, чтобы провести праздник в кругу семьи, поскольку он также является национальным днем пожилых людей.

Центром празднования тайского Нового года в Бангкоке в ближайшие дни будет площадь Санам-Луанг, где с пятницы проходит всемирный водный фестиваль Маха Сонгкран. Его посетители смогут наблюдать за театральными и музыкальными представлениями, а также познакомиться с тайской кухней и традициями Таиланда. По случаю праздника во многих общественных местах, в том числе в торговых центрах, проводятся праздничные церемонии омовения статуэток Будды водой с лепестками роз и жасмина.

Древнейшая традиция Таиланда

Сонгкран в переводе с санскрита означает "движение", "переход". Он является одной из древнейших традиций Таиланда. Тайский Новый год наступает 13 апреля, он связан с переходом Солнца из созвездия Рыб в созвездие Овна. Глава ТАТ Тхапани Киатпхайбун отметила, что его празднование будет проходить по всему Таиланду вплоть до 21 апреля. Сонгкран в декабре прошлого года был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества по итогам 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая прошла в Ботсване.

Начало календарного года в Таиланде соответствует международному стандарту. Однако летоисчисление ведется с момента ухода Будды в нирвану, которое произошло на 543 года раньше рождения Христа. Таким образом, в Таиланде сейчас 2567 год. До 1888 года Сонгкран был единственным Новым годом, который отмечали в королевстве. Дата празднования из года в год отличалась, поскольку определялась с помощью астрологических расчетов. Современный Сонгкран превратился в красочный общенациональный фестиваль с множеством культурных мероприятий, привлекающих туристов со всего мира.

13 апреля Новый год также празднуют и в некоторых других странах Юго-Восточной Азии. Например, в Лаосе этот праздник называется Бун Пимай Лао, в Мьянме - Тинджан, а в Камбодже - Чаул Чам Тхмей.