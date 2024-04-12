Пассажир устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс в Турцию

Пассажир авиакомпании SunExpress устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Манчестера в турецкий Даламан, и сорвал рейс. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, 9 апреля. Сидевший на своем месте мужчина громко кричал и ругался на своих попутчиков. Из-за дебошира пилотам пришлось сменить курс и посадить самолет в Белграде. Там нарушителя порядка встретила полиция, а лайнер отправился дальше в город назначения.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Turkish Airlines устроил безумные танцы на борту и попал на видео. Отмечается, что лайнер, направлявшийся из Москвы в Стамбул, находился на взлетно-посадочной полосе Внуково и должен был по расписанию вылететь в турецкий город в 20:10 вторника, 26 марта.