Турист возмутился из-за дороговизны поездок за границу из Петербурга

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» в комментариях к одному из наших постов поднял тему высоких цен авиаперелетов за границу из Санкт-Петербурга. Денис, самостоятельный путешественник, собирается на майские праздники в Хургаду. Он приводит скриншот со стоимостью авиабилета на этот египетский курорт из Сочи – 3 тыс. руб. в одну сторону.

«Прямой рейс из Питера на ту же дату стоит 30 тыс. руб., билет до Сочи – 12 тыс. руб. Если лететь через аэропорт Адлера, получится вдвое дешевле», – пишет турист.

Тему поддержал другой участник обсуждения, тоже житель Санкт-Петербурга: «Из соображений выгоды обычно летаем в Египет через Москву, так же поступают многие знакомые, отправляющиеся на отдых за границу».

В беседе с корреспондентом TourDom.ru Денис пояснил, что бюджетное предложение перелета в Хургаду из Сочи ему удалось найти по спецпредложению. Мы проверили актуальные цены и 12 апреля столь дешевого варианта не обнаружили, видимо, по такому тарифу продавались остатки мест на рейсе. А вот сравнение цен турпакетов на массовые туристические направления с вылетами из Санкт-Петербурга и Москвы показало: отправляться на отдых из столицы действительно дешевле, в некоторых случаях существенно.

Например, у одного из туроператоров 7-дневный тур в отель Lara Barut Collection 5* (Турция, курорт Анталья) на вылеты из Москвы 20 мая предлагается за 339 тыс. руб. на двоих. У той же туроператорской компании абсолютно идентичный турпакет (такие же даты, продолжительность отдыха, гостиница, категория номера, тип питания), но с отправлением из Питера стоит 383 тыс. руб., то есть на 44 тыс. руб. дороже. При этом рейсы Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург выполняются десятки раз в день, время в пути – чуть больше часа, тарифы – от 15 тыс. руб. за двоих туда-обратно. Выбрав удобные стыковки, туристы могут сэкономить на туре около 30 тыс. руб.

Очевидно, разница в стоимости обусловлена именно более дорогим перелетом из Питера. Причем на цену влияет не столько большее расстояние от этого города до южных заграничных курортов, сколько иные факторы.

«Стоимость авиаперевозки зависит от количества и частоты рейсов на то или иное направление, числа авиакомпаний на маршруте, типа самолетов, величины аэропортовых сборов. Кроме того, цена диктуется спросом и предложением. В Москве наиболее высокая конкуренция авиаперевозчиков, поэтому тарифы более доступные», – поясняет председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Что касается аэропорта Санкт-Петербурга, то приходится признать тот факт, что он перестал быть транзитным узлом после того, как прекратилось прямое авиасообщение между Россией и Европой, добавляет главный редактор avia.ru Роман Гусаров. Значение Пулково как северо-западного хаба уменьшилось, число рейсов сократилось, что приводит к увеличению тарифов.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге туроператоры пересаживают туристов с рейсов авиакомпании Southwind в Анталью на самолеты Turkish Airlines.