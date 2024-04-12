В «могущественные» страны нельзя: почему россиян снимают в Турции с рейсов

10 апреля Turkish Airlines не пустила на борт трех россиянок, направлявшихся на отдых в Мексику. Причем произошло это не в Москве, откуда девушки вылетели, а в Стамбуле, где они должны были совершить пересадку. Это не первый подобный случай: россияне регулярно сталкиваются с отказами в посадке на стыковочных рейсах в Турции уже полтора месяца. О том, чем авиакомпания объясняет свои действия и что об этом думают в российской туриндустрии, — в материале NEWS.ru.

Что произошло в аэропорту Стамбула 10 апреля

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала в посадке на борт туристам из РФ. С неприятной ситуацией столкнулись три девушки, которые летели в мексиканский курортный город Канкун с пересадкой в Стамбуле 10 апреля.

Как рассказал в своем Telegram-канале вице-президент АТОР, директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, россиянки вылетели из Москвы в Турцию 8 апреля, но из-за задержки пропустили стыковочный рейс. В итоге им предоставили отель и билеты на другой самолет.

По прибытии в аэропорт 10 апреля девушки уже не смогли улететь в Мексику и были вынуждены вернуться в Россию. При этом, по словам Мурадяна, у них были «дорогая заявка, очень хороший отель, перелет в бизнес-классе». Таким образом, россиянки потеряли суммарно больше 4 млн рублей, утверждает Telegram-канал SHOT.

«Перевозчик уже отказывается принимать на рейсы в Мексику не только пассажиров без багажа или обратного билета, но даже пассажиров, которые летят в рамках турпакета с оплаченными билетами и подтвержденными бронями в отелях», — написал топ-менеджер.

Мурадян выразил недоумение в связи с тем, что Turkish Airlines не занимается выявлением рискованных случаев заранее — то есть на этапе перелета из РФ в Турцию. По его словам, это осложняет процесс урегулирования подобных ситуаций на месте.

Как Turkish Airlines обосновала отказ в посадке россиян на борт

Россиянкам не было выдано никаких документов об отказе в посадке, заметил вице-президент АТОР. При этом представители как местного, так и московского офисов Turkish Airlines отказались помочь туристкам.

Ранее одна из девушек, которую в марте аналогичным образом сняли с рейса в Аргентину, рассказала РИА Новости, что решения о недопуске на борт принимает некая сторонняя компания, которая занимается обеспечением безопасности аэропорта. Это следовало из ответа перевозчика.

На этот раз вместо официального обоснования отказа российским туристкам показали переведенное на русский язык «откровенно хамское сообщение», заметил Артур Мурадян. По его мнению, политика Turkish Airlines приобретает «дискриминационный характер».

«Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать, в соответствии с правилами мексиканского правительства», — говорилось в показанном россиянкам сообщении.

Бывали ли случаи недопуска россиян на рейсы раньше

Проблема с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines в страны Латинской Америки проявилась месяц назад. 9 марта «Коммерсант» писал как минимум о 50 россиянах, которых сняли с рейсов в Аргентину. В авиакомпании это объясняли неким запретом со стороны властей латиноамериканской страны. Однако посольство РФ в Буэнос-Айресе возлагало ответственность на перевозчика.

18 марта РИА Новости писало, что турецкие авиалинии «уже почти три недели не допускают на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию» пассажиров из РФ. Отказ в посадке россиянам объясняли отсутствием багажа или «чистым» загранпаспортом. Причем некоторых пассажиров останавливали перед полетом и вовсе без объяснений.

Генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов среди причин отказа также называл отсутствие обратного билета или неоплаченное проживание в стране следования.

«Отдельные случаи имели место и раньше применительно к Мексике, но то, в каком объеме и виде это происходит сейчас, приобрело очевидный систематический характер, это требует прояснения, понимания», — отмечал дипломат.

Генеральное консульство РФ обратилось к авиакомпании с просьбой объяснить происходящее. Спустя несколько дней ответ был получен. В нем говорилось, что при организации транзита Turkish Airlines руководствуется «правилами ИКАО (Международной организации гражданской авиации. — NEWS.ru) и условиями страны следования».

Что о случившемся говорят в российской туриндустрии

Вице-президент российской ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян считает, что корень проблемы кроется в требованиях латиноамериканских стран, а не в правилах Turkish Airlines. Последняя, по его мнению, просто решила перестраховаться.

«Это чисто финансовые причины. Дело в том, что по международному законодательству, если какая-то страна депортирует того или иного гражданина, то авиакомпания принимает на себя все обязательства по депортации этого человека. Здесь „Турецкие авиалинии“ просто решили перестраховаться, как они постоянно перестраховываются», — заявил он в разговоре с NEWS.ru.

Мкртчян напомнил, что страны Латинской Америки уже неоднократно отказывали россиянам во въезде. Только за прошедший год количество таких туристов, по его словам, «перевалило за сотню».

При этом собеседник NEWS.ru заметил, что в текущих обстоятельствах политика турецких авиалиний распространяется не только на россиян, но и граждан других стран, потому что это «не про политику, а про экономику».

«Были случаи депортации, в том числе граждан Зимбабве, их тоже не пускают, как и россиян», — рассказал Мкртчян.

Направляющимся в Аргентину, Мексику и другие подобные страны он посоветовал летать транзитом через другие города, пользоваться услугами иных авиакомпаний. По его словам, через Стамбул летают только Turkish Airlines.

«Попробовать можно мексиканскими компаниями летать. И это не будет стоить дороже. „Турецкие авиалинии“ сейчас — одна из самых дорогих компаний для россиян. Причем они поступают вообще интересно: например, перевозка из Москвы в Венецию, Милан или Женеву стоит намного дороже, чем перевозка туда же из Тбилиси», — подытожил вице-президент АТА.

Какие требования предъявляются к россиянам, летящим в Латинскую Америку

В мартовском ответе российскому генконсульству Turkish Airlines указала требования, которые предъявляются к гражданам РФ, направляющимся транзитом в Аргентину, Бразилию, Мексику и другие страны Латинской Америки. В их числе:

наличие сквозного или единого (на стыковочный рейс) бронирования по маршруту туда-обратно;

наличие подтверждения бронирования в гостинице страны следования;

отсутствие разницы в датах перелетов и проживания;

наличие у пассажира багажа (не только ручной клади);

наличие денежных средств и кредитных карт.

Еще одно требование касается наличия у пассажира так называемого подтверждения «Okey to board» от страны следования о готовности принять туриста. Несоответствие одному из перечисленных пунктов может стать основанием для отказа пассажиру в транзите.