Названы самые популярные зарубежные направления у россиян на лето

Стали известны самые популярные зарубежные направления у российских туристов на лето. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Первое место занимает Италия. На Рим, Милан и другие города приходится 18,3% ранних отельных заказов.

Далее следует Турция (10,4%). В список также попала Франция с долей 8,8%.

Кроме того, туристы планируют поездки в Испанию, Грузию, Южную Корею и Таиланд.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов заявил о «буме» внутреннего туризма в России.