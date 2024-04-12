Туристы не могут дозвониться до визового центра Франции

Визовый центр Франции не справляется со шквалом звонков на горячую линию. Из-за глобального сбоя электронной системы VFS Global, который не могут исправить уже две недели, ВЦ был вынужден импровизировать – двумя днями ранее он начал записывать часть туристов по телефону. Но этот путь не стал легким.

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Операторы оказались перегруженными, а туристы с трудом дозваниваются по указанным номерам. Первоначально планировалось, что на горячую линию могут обратиться заявители из семи городов, но теперь визовый центр принял решение оставить на проводе только желающих из Москвы и Петербурга. Правда, это все равно самая большая группа пытающихся получить шенген.

Туристам из Казани, Краснодара, Калининграда, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга теперь можно записаться только через онлайн-форму. Тем, кто хочет подать документы в Иркутске, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе и Владивостоке, необходимо обращаться туда же.

Некоторые из претендентов негодуют, что им приходится вводить свои персональные данные на некоем стороннем сайте, а не в личном кабинете на сайте VFS Global, которому они доверяли больше. Однако шенген очень хочется. Поэтому приходится мириться.

Проблемой является то, что данная форма не слот, не гарантия того, что он будет предоставлен. Как утверждают визовики, это попросту заявка на возможность подать документы. В визовом центре могут отказать, выдать дату на свое усмотрение или просто не заметить анкету.

Ранее TourDom.ru писал, что очередь за французскими шенгенами растет из-за сбоя в визовом центре VFS Global.