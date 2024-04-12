Израиль введет систему электронных разрешений на въезд для туристов, в том числе из РФ

Израиль в 2024 году начнет внедрять систему электронных разрешений на въезд для туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минтуризма.

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«Управление регистрации населения и миграции [при МВД Израиля] в 2024 году внедрит систему электронного разрешения на въезд (Electronic Travel Authorization, ETA), которая подразумевает, что путешественникам необходимо будет заранее запрашивать разрешение на въезд в страну. Изменения направлены на улучшения процесса прохождения пограничного контроля и коснутся туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим», - говорится в заявлении. «Ожидается, что пилотный проект начнет действовать для граждан США в начале мая. Точные даты старта проекта для других стран пока не установлены, но назначена ориентировочная дата - 1 июня 2024 года, когда проект распространится на все страны, с которыми действует безвизовый режим, включая Российскую Федерацию», - добавили в ведомстве, отметив, что «до этого момента будут действовать старые правила въезда» в Израиль.

ETA «не является визой», а «соглашение о безвизовом режиме между Израилем и РФ продолжит действовать», уточнили в пресс-службе. Между Израилем и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для туристических поездок.

Подача заявлений на получение ETA для въезда в Израиль будет осуществляться онлайн. «Рассмотрение заявления на получение ETA займет до 48 часов», документ будет действовать в течение двух лет и обойдется в 25 шекелей (около 600 рублей), отметили в Минтуризма. Для подачи заявления будут необходимы «заграничный паспорт, срок действия которого более полугода от даты выезда из Израиля, авиабилеты в оба конца, туристическая медицинская страховка», добавили в ведомстве, указав, что детали будут опубликованы позже, «до старта проекта».

В пресс-службе Минтуризма также сообщили, что для стран, с которыми действует визовый режим, «будет введена электронная виза».