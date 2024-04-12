Отдых в Европе оказался на втором месте в желаниях туристов на майские праздники

Опрос в тг-канале «Крыша ТурДома» на тему «Куда бы вы поехали/поедете на майские праздники за границу?», предложенный нашим читателям 11 апреля, показал: 21% его участников назвали самым желанным направлением Турцию. А с учетом того, что значимые ответы дали 76%, доля тех, кто предпочел бы турецкие курорты, приближается к одной трети.

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Интересно, что на втором месте оказался ответ «Европа», его выбрали 12% участников. Впрочем, по всей видимости, это отражает не только реальные намерения туристов, но и желания. Ведь вопрос звучал так: «Куда бы вы поехали/поедете?» Такую формулировку мы выбрали исходя из результатов предыдущего опроса, предложенного тремя днями ранее, – о планах туристов на длинные майские выходные: 52% собираются остаться дома или на даче, за границу отправятся 15%.

Поездки на отдых в Европу сейчас значительно осложнились из-за отсутствия прямого авиасообщения с Россией. Летать приходится с пересадками в третьих странах, что удлиняет маршруты. Кроме того, хлопотнее, дольше и дороже стало оформление шенгенских виз.

От 6 до 10% в приоритетах туристов на майские праздники набрали Мальдивы, Таиланд, Египет и ОАЭ. Чуть меньше – Куба и Шри-Ланка. Показательно, что лишь 1% указал Абхазию, возможно, многими направление не воспринимается как «заграница», ведь для поездок в республику даже не нужен загранпаспорт.

Что касается других стран, не указанных в опросе из-за ограничения по количеству ответов в Телеграме, в комментариях туристы пишут, что собираются на отдых в Китай – на остров Хайнань, в Индонезию, на Филиппины и даже в далекую Новую Зеландию и экзотическую Северную Корею. А некоторые отмечают, что только вернулись из поездок за границу и по этой причине не строят туристических планов на предстоящие праздники.

Ранее мы писали, какие зарубежные направления в лидерах спроса на майские у турагентов.