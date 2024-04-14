Юрист назвал причину, из-за которой россиянок не пустили в Мексику

Авиакомпания Turkish Airlines не пустила трех россиянок на рейс в Канкун из Стамбула, в результате девушки потеряли крупную сумму денег за 16-дневный тур и лишились отдыха. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что это произошло из-за особенностей мексиканского законодательства, из-за которого пассажирок посчитали "риском для миграционной службы". "Российская газета" узнала, как себя вести в подобных ситуациях, и можно ли вернуть деньги за потерянный тур.

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Инцидент произошел 8 апреля, при этом россиянкам не выдали никаких документов с пометкой, что их сняли с рейса. Туристки пожаловались на "откровенно хамское отношение" со стороны персонала Turkish Airlines. Отказ пускать пассажиров на борт самолета авиакомпания аргументировала отсутствием в их паспорте отметок, свидетельствующих о посещении США, Канады и Великобритании. Несмотря на то, что у россиян была оформлена электронная виза, оплачены билеты бизнес-классом туда-обратно и была забронирована дорогая гостиница суммой более пятидесяти тысяч долларов, их все равно назвали "риском для миграционной службы", отмечает вице-президент АТОР Артур Мурадян.

"Несмотря на то, что у россиянок были обратные билеты и бронь в гостинице, не стоит забывать и о человеческом факторе. Неизвестно, как себя вели летящие бизнес-классом туристки, - отметил в беседе с "Российской газетой" юрист Алексей Микаелов. - Возможно, в их поведении сотрудники погранслужбы Турции увидели именно тот случай, когда пассажиры, имея обратный билет, не собираются возвращаться обратно".

Сложно оценить факт отсутствия в загранпаспортах пассажирок отметок о посещении Америки и дружественной Канады и Англии в качестве причины отказа посадки на рейс. Скорее всего, при принятии решения учитывалась совокупность факторов, добавил он.

Оказавшись в подобной неприятной ситуации, юрист советует, в первую очередь, успокоиться и вести себя вежливо.

"На стойке регистрации или при прохождении паспортного контроля находится сотрудник той или иной службы, он действует четко по инструкции. Даже если имеет место превышение полномочий или предвзятое отношение, не стоит поднимать шум и переходить на оскорбления, в этом случае нужно попросить пригласить более квалифицированного специалиста", - советует Алексей Микаелов.

Необходимо заранее ознакомиться с правилами провоза багажа, ручной клади, списком товаров, запрещенных к ввозу или транзиту, актуальные телефоны консульства, также можно оформить медицинскую страховку. Надо обязательно иметь при себе номера телефонов и адреса электронной почты туроператора, Мид РФ, Ростуризма и Консульского отдела Посольства РФ в стране прибытия.

"Касаемо возмещения понесенных расходов, данная ситуация регулируется нормами закона о защите прав потребителей, у туристов есть 20 дней с момента окончания тура на выставление претензии, а срок ее рассмотрения составляет 10 дней. Рекомендую обратиться письменно: расходы, подтверждённые документами, будут возмещены в полном объёме. При этом подтверждением некачественно оказанной услуги могут служить не только документы, но и фото/видео фиксация", - делится юрист.

В 2022 году Мексика ввела особую политику поведения пограничных служб по туристическому направлению. Власти страны дали распоряжение "присмотреться" к пассажирам, не имеющим обратных билетов, багажа или вызывающих подозрение у пограничной службы в нелегальной миграции. Это правило распространяется не только на граждан России, но и на все страны, с которыми имеется транспортное сообщение.