Стало известно, где в Таиланде будут праздновать местный Новый год

В Таиланде готовятся встречать свой Новый год: во всех регионах королевства объявлены нерабочими днями сразу 5 дней, так что веселье будет продолжаться до 16 апреля. Пройдет масса красочных, аутентичных и интересных мероприятий, которые наверняка заинтересуют туристов. TourDom.ru подготовил для отдыхающих в этой стране гид по наиболее интересным событиям.

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Основное событие в рамках празднования Нового года – это всемирный водный фестиваль «Маха Сонгкран», ради которого в Таиланд прилетают тысячи туристов. В этом году ЮНЕСКО присвоила этому мероприятию статус объекта нематериального культурного.

И вода в качестве символа фестиваля выбрана не случайно. В середине апреля в стране очень жарко, поэтому и существует многовековая традиция – обливать каждого встречного холодной водой с пожеланиями счастья, здоровья и процветания. Основной день празднования и массовых обливаний водой – суббота, 13 апреля, когда, собственно говоря, и наступает тайский Новый год.

Большинство российских туристов сейчас находится на Пхукете, поэтому расскажем об основных точках проведения фестиваля «Маха Сонгкран».

Фестиваль Патонга на пляже

Когда: 12–14 апреля.

Где: пляж Патонг и Бангла Роуд.

Волна наследия Пхукета

Когда: 13 апреля.

Где: старый город Пхукета.

Сонгкран без алкоголя

Когда: 13 апреля.

Где: площадь перед проспектом Лаймлайт.

Фестиваль воды

Когда:15–16 апреля.

Где: Дибук Роуд.

Понятно, что самые масштабные мероприятия пройдут в Бангкоке, отметим лишь самые интересные из них.

Всемирный фестиваль воды «Маха Сонгкран»

Когда: 11–15 апреля.

Где: проспект Ратчадамноен Кланг и Санам Луанг.

Музыкальный фестиваль «Сиам Сонгкран»

Когда:12–15 апреля.

Где: Центральный парк RCA.

Фестиваль Thai Rhythm Songkran 2024

Когда: 13–14 апреля.

Где: торговый центр Central World Plaza.

Российские туристы отдыхают и в Паттайе. Там с 12 по 15 апреля пройдут три крупных фестиваля Ван Лай Бангсен, Flow Day Water Fest и Ван Лай. На сайте Управления по туризму Таиланда опубликован список мероприятий в провинциях страны.

Празднование «Маха Сонгкран» в этом году пополнит казну государства более чем на 24,4 млрд батов (700 млн долларов), что почти на 50% превысит показатели прошлого года. С 11 по 16 апреля в королевстве ожидают прибытие до полумиллиона иностранных туристов.