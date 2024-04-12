Стало известно, где в Таиланде будут праздновать местный Новый год

Стало известно, где туристов в Таиланде будут обливать водой
В Таиланде готовятся встречать свой Новый год: во всех регионах королевства объявлены нерабочими днями сразу 5 дней, так что веселье будет продолжаться до 16 апреля. Пройдет масса красочных, аутентичных и интересных мероприятий, которые наверняка заинтересуют туристов. TourDom.ru подготовил для отдыхающих в этой стране гид по наиболее интересным событиям.
Основное событие в рамках празднования Нового года – это всемирный водный фестиваль «Маха Сонгкран», ради которого в Таиланд прилетают тысячи туристов. В этом году ЮНЕСКО присвоила этому мероприятию статус объекта нематериального культурного.
И вода в качестве символа фестиваля выбрана не случайно. В середине апреля в стране очень жарко, поэтому и существует многовековая традиция – обливать каждого встречного холодной водой с пожеланиями счастья, здоровья и процветания. Основной день празднования и массовых обливаний водой – суббота, 13 апреля, когда, собственно говоря, и наступает тайский Новый год.
Большинство российских туристов сейчас находится на Пхукете, поэтому расскажем об основных точках проведения фестиваля «Маха Сонгкран».
Фестиваль Патонга на пляже
Когда: 12–14 апреля.
Где: пляж Патонг и Бангла Роуд.
Волна наследия Пхукета
Когда: 13 апреля.
Где: старый город Пхукета.
Сонгкран без алкоголя
Когда: 13 апреля.
Где: площадь перед проспектом Лаймлайт.
Фестиваль воды
Когда:15–16 апреля.
Где: Дибук Роуд.
Понятно, что самые масштабные мероприятия пройдут в Бангкоке, отметим лишь самые интересные из них.
Всемирный фестиваль воды «Маха Сонгкран»
Когда: 11–15 апреля.
Где: проспект Ратчадамноен Кланг и Санам Луанг.
Музыкальный фестиваль «Сиам Сонгкран»
Когда:12–15 апреля.
Где: Центральный парк RCA.
Фестиваль Thai Rhythm Songkran 2024
Когда: 13–14 апреля.
Где: торговый центр Central World Plaza.
Российские туристы отдыхают и в Паттайе. Там с 12 по 15 апреля пройдут три крупных фестиваля Ван Лай Бангсен, Flow Day Water Fest и Ван Лай. На сайте Управления по туризму Таиланда опубликован список мероприятий в провинциях страны.
Празднование «Маха Сонгкран» в этом году пополнит казну государства более чем на 24,4 млрд батов (700 млн долларов), что почти на 50% превысит показатели прошлого года. С 11 по 16 апреля в королевстве ожидают прибытие до полумиллиона иностранных туристов.