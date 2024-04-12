Турэксперт Голов: КНДР поборется с Таиландом в привлечении россиян на свои пляжи

В Северной Корее есть много необычных мест, которые могли бы заинтересовать туристов из России. Помимо достопримечательностей это прибрежные пятизвездочные отели, поэтому россияне могут выбрать эту страну для пляжного отдыха, считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Однако КНДР придется побороться за российских путешественников с Таиландом, заявил он в эфире НСН.

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Напомним, власти Приморского края сообщили о разработке программы летних туров в КНДР из Владивостока. Однако от Приморского края удобнее добираться до Таиланда, поэтому предвидится серьезная конкуренция, считает Голов.

"Северной Корее придется сильно постараться, чтобы завоевать внимание жителей Приморья", — отметил он.

При этом, по мнению эксперта, россиян привлечет тот факт, что эта КНДР долго была закрытой для туризма, поэтому совсем без внимания турпрограмма не останется.

"Какой-то поток наших туристов туда точно поедет", — убежден Голов.

Однако с ним не согласился вице-президент АТОР Александр Курносов, подчеркнув, что отдых в Северной Корее слишком экзотичен, а сама страна остается неизведанной. Причем перелет обойдется россиянам слишком дорого, а соответствующей инфраструктурой страна не обладает, отметил он.

"Даже не хочется всерьез об этом говорить! Туристического потока в Северную Корею из России просто нет", — заключил Курносов.

В Российском союзе туриндустрии отмечали рост интереса россиян к поездкам в КНДР. Сообщалось, что с февраля по март там побывали три организованных группы.

Политолог ранее объяснил, почему России выгодно сотрудничество с Северной Кореей.