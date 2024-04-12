Авиакомпания Southwind подтвердила отмену рейсов из Калининграда в Анталью

Авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену рейсов из Калининграда в Анталью. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале со ссылкой на службу поддержки авиакомпании.

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"Накануне вечером редакция "Вестника АТОР" получила ответ от авиакомпании Southwind относительно судьбы рейсов из Антальи в Калининград и обратно: "Рейсы отменены. Обратитесь к туроператору", - говорится в сообщении.

При этом туроператоры пока не подтверждают факта отмены полетной программы из Калининграда в Турцию. Вопрос организации перевозки по-прежнему находится в процессе согласования, отметили в ассоциации.

Ранее Евросоюз ввел запрет на полеты через Европу авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия.

1 апреля авиакомпания распространила заявление, в котором отвергла обвинения в имеющихся у нее связях с Россией, назвала решение о запрете полетов в еврозоне основанном на слухах и носящим политический характер. Турецкий перевозчик также заявил о намерении оспорить это решение в европейских судебных инстанциях и прилагает усилия к тому, чтобы соответствующие органы в Турции сняли касающийся Southwind запрет.

Авиакомпания была создана в Турции в апреле 2022 года для перевозок россиян на курорты страны, базируется в Анталье. В августе 2023 года она совершила первый рейс в РФ.