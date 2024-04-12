Almasria заменит Southwind на рейсах из Петербурга в Египет

Египетская авиакомпания Almasria заменит Southwind Airlines на рейсах из Санкт-Петербурга в Египет. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

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"Найдена альтернатива рейсам Southwind из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, которые сейчас выполняются со стыковкой в Анталье. С 26 мая из Северной столицы на египетский курорт полетит Almasria", - говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз ввел запрет на полеты через Европу авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия.

1 апреля авиакомпания распространила заявление, в котором отвергла обвинения в имеющихся у нее связях с Россией, назвала решение о запрете полетов в еврозоне основанном на слухах и носящим политический характер. Турецкий перевозчик также заявил о намерении оспорить это решение в европейских судебных инстанциях и прилагает усилия к тому, чтобы соответствующие органы в Турции сняли касающийся Southwind запрет.

Авиакомпания была создана в Турции в апреле 2022 года для перевозок россиян на курорты страны, базируется в Анталье. В августе 2023 года она совершила первый рейс в РФ.