Шри-Ланка откроет свое первое посольство в Центральной Азии

Шри-Ланка откроет свое первое посольство в регионе Центральной Азии, дипломатическое представительство островного государства будет открыто в столице Казахстана. Об этом сообщил в своем пресс-релизе ланкийский МИД по итогам внешнеполитических консультаций двух стран, которые прошли в Астане.

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По итогам переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел Шри-Ланки и Казахстана Аруни Виджевардане и Алибека Бакаева Астана направила приглашение ланкийскому президенту Ранилу Викрамасингхе посетить с визитом Казахстан. Виджевардане, в свою очередь, подтвердила, что глава ланкийского МИД Али Сабри посетит Астану в июне для участия в международном форуме.

Дипломаты двух стран подчеркнули, что приоритетными направлениями сотрудничества Шри-Ланки и Казахстана являются торговля, туризм, энергетика, транспорт и логистика. Они приветствовали возобновление прямых чартерных рейсов авиакомпании Air Astana в Шри-Ланку, что способствовало увеличению числа туристов из Казахстана на острове. Коломбо и Астана намерены рассмотреть возможность взаимного безвизового режима для граждан своих стран, владеющих обычными паспортами.