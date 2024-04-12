Визовый центр Франции начал записывать туристов по телефону

Как бы этого ни хотелось туристам, но сеть визовых центров VFS Global никак не может починить свою систему, из-за чего в полную силу уже 2 недели не могут работать ВЦ сразу нескольких стран. С каждым днём все большее количество из них все-таки находят решение, как наладить процесс записи заявителей на подачу документов.

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Этот список наконец-то пополнили визовые центры Франции, наиболее популярные у россиян сейчас в связи с лояльностью и готовностью выдавать разрешение на въезд не только под даты поездки, но и мультишенгены. Они начали записывать туристов по телефону кол-центра. Это актуально для туристов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Для получения слота необходимо обратиться по телефону: +7 499 703 49 74 или +7 499 286 99 77.

Тем, кто хочет подать документы в Иркутске, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе и Владивостоке, нужно оставить заявку на посещение ВЦ онлайн по специальной ссылке.

Ранее TourDom.ru писал, что очередь за французскими шенгенами растет из-за сбоя в визовом центре VFS Global.