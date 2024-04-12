Россиянин побывал в США и рассказал о безвозмездно помогшем ему американце

Российский блогер и путешественник Руслан Хосроев побывал в США и рассказал о безвозмездно помогшем ему американце. Своей историей он поделился с «Лентой.ру».

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Россиянин сообщил, что в один из дней пребывания в Соединенных Штатах он вместе с приятелем отправился на крупный теннисный турнир в Нью-Йорке, в котором в том числе принимали участие спортсмены из России.

«В финальном матче участвовала и первая ракетка мира — Новак Джокович, — пояснил блогер. — Наши билеты на эту игру не распространялись, но мы, разумеется, очень хотели на нее попасть. Поэтому мы решили испытать удачу и не уходить со стадиона».

По словам путешественника, вместе с другом они встали у турникета и ждали чуда. К этому моменту матч уже начался, и люди толпились у входа. В какой-то момент к туристам подошел незнакомый американец и спросил, есть ли у них билеты, и не хотели бы они попасть на матч.

«Он будто выкупил, что у нас их нет, — добавил Руслан. — В итоге американец провел нас за собой. Он объяснил, что его друзья уже зашли по специальным QR-кодам, которые остались у него в телефоне. Он отправил нам билеты и сказал, чтобы мы самостоятельно нашли свободные места на стадионе».

В результате соотечественники без проблем прошли на матч. Блогер подчеркнул, что житель США даже не попросил у них денег.

«Только потом мы узнали, что билеты на финальный матч стоили примерно 600 долларов (55,7 тысячи рублей), — заявил он. — Получается, благодаря этому парню мы сэкономили 1,2 тысячи долларов (111,4 тысячи рублей)».

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