В Испании выступили за ограничение мест для размещения туристов в некоторых районах

Правительство Испании выступает за ограничение мест для размещения туристов в определенных районах крупных городов. Об этом заявила министр жилищного строительства и городского развития Испании Исабель Родригес.

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"Я не хочу, чтобы центр Мадрида был тематическим парком", - сказала глава ведомства в интервью радиостанции Cadena SER, добавив, что при этом следует уважать компетенции региональных властей. "Я думаю, что в районах, испытывающих напряжение, нужно ограничить жилье для туристов", - добавила Родригес.

Власти Испании сейчас проводят кампанию, направленную на то, чтобы облегчить доступ подданных королевства к жилью. Так, ранее власти страны начали процедуру по отмене выдачи "золотых виз" - вида на жительства в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму в размере не менее €500 тыс.