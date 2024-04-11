Авиабилеты в Минск на майские праздники покупают активнее, чем в Анталью

Портал TourDom.ru запросил у сервисов онлайн-бронирования статистику покупки авиабилетов на майские праздники, актуальными данными уже поделился метапоисковик aviasales.

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На зарубежных маршрутах из Москвы у площадки лидирует Стамбул (Турция), за ним следуют Ташкент (Узбекистан), Ереван (Армения), Минск (Беларусь) и Анталья (Турция). Очевидно, эта градация отражает предпочтения самостоятельных путешественников, так как именно они – основные пользователи туристических онлайн-сервисов.

Первое место Стамбула объяснимо – туристы охотно едут на майские и в сам город, и используют его аэропорт для транзита в европейские страны.

Интересно, что покупок авиабилетов в столицу Беларуси больше, чем в турецкую Анталью. При этом годом ранее Минск вовсе не входил в топ-5 спроса на выездных направлениях.

Кстати, по бронированиям туристического жилья Беларусь в лидерах предпочтений на майские праздники и у онлайн-сервисов МТС Travel и Bronevik.com. Можно предположить: отдых на длинные выходные в союзном с Россией государстве многие рассматривают как альтернативу поездкам в загородные отели в своих регионах. Авиарейсов в Беларусь становится больше, тарифы на перелеты относительно доступные, виза не нужна, а цены на размещение в гостиницах и здравницах приемлемые.

Тот факт, что авиабилеты в турецкую Анталью лишь на пятом месте в топе продаж aviasales на майские, очевидно, тоже объясняется тем, что данные отражают картину в сегменте самостоятельных путешествий. Абсолютное большинство предпочитает организованный туризм в Турцию.

Ранее мы писали, что у туркомпаний в лидерах спроса именно это самое массовое летнее направление. На майские праздники у турагентов также активно покупают турпакеты в Египет, Таиланд, Абхазию, ОАЭ.