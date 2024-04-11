«Неизведанное место»: В туриндустрии поспорили о пляжном отдыхе в Северной Корее

Северной Корее придется сильно постараться, чтобы отвлечь внимание жителей Приморья от Таиланда, заявил НСН Сергей Голов.

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН рассказал, что в Северной Корее есть места, которые могут заинтересовать российских туристов, однако КНДР придется мериться сервисом с Таиландом, чтобы привлечь туристов из Приморья.

Ранее в правительстве Приморья сообщили, что российские туристы летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи. Отмечается, что программы летних туров уже разработаны, их продолжительность составит 8 и 12 дней.

«Для жителей Приморья полет до Таиланда как для нас до Турции, так что Северной Корее придется сильно постараться, чтобы завоевать внимание жителей Приморья. В Северной Корее есть и прибрежные отели, и пятизвездочные отели, есть что посмотреть, потому что эта страна была долгое время закрытой, в том числе и для нас, но сейчас вот появилась такая возможность. Какой-то поток наших туристов туда точно поедет», - сказал собеседник НСН.

А вот вице-президента АТОР Александра Курносова очень повеселило обсуждение пляжного отдыха в Северной Корее. Он раскритиковал опыт зимнего отдыха на горнолыжных курортах КНДР и заявил, что никакого туристического потока россиян в Северную Корею ждать не нужно.

«Даже не хочется всерьез об этом говорить! Это достаточно экзотичный вид отдыха, который может вызвать интерес у жителей Дальнего Востока. У Северной Кореи отсутствует хорошая туристическая инфраструктура, специфический политический режим, так что вряд ли это вызовет сильный интерес у большинства российских туристов. Это закрытая страна, для туроператоров это неизведанное место. Для жителей европейской части России значительную стоимость отдыха составит перелет из-за удаленности. Говоря о зимних поездках россиян в Северную Корею, можно сделать вывод, что туристического потока в Северную Корею из России просто нет», - заключил Курносов.

Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что на Сейшелах нет мест в отелях, а в Китае наблюдается дефицит русскоговорящих гидов, которые могут проводить экскурсии.