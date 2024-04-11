Купивших тур за несколько миллионов россиян не пустили в Мексику из Стамбула

Если раньше авиакомпания Turkish Airlines не пускала на рейсы в Южную Америку россиян без обратного билета, брони в гостинице, багажа и по некоторым другим основаниям (список довольно внушительный), то теперь проблемы возникли у туристов, путешествующих в рамках пакетного тура. Причем очень дорогого. Об одном из последних случаев рассказал руководитель компании Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, три девушки планировали больше 2 недель провести в мексиканском Канкуне. Они оформили турпакет, были оплачены авиабилеты из Москвы через Стамбул туда и обратно, подтверждены брони в отелях – на руках имелись ваучеры. Стоимость тура составила несколько миллионов рублей. Однако путешествие не состоялось: в Стамбуле при посадке на рейс в Мексику им было отказано в перелете. При этом никаких документов о denied boarding авиакомпания не предоставила, зато туристки получили откровенно хамское сообщение – они, мол, не могут лететь в Мексику, потому что раньше «не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада и Англия».

«Представитель авиакомпании к ним так и не явился, московское представительство перевозчика также отказалось помочь в ситуации и уклонилось от комментариев. Наши клиенты вместо 16 дней в Канкуне полетели домой», – уточнил Артур Мурадян.

Он отметил, что в таких случаях туроператор возмещает туристу расходы в полном объеме. После этого Space Travel намерен решить вопрос с поставщиками услуг, в том числе с перевозчиком.

«Мы будем точно писать претензию, а далее привлекать перевозчика в качестве соответчика в случае судебного спора с туристами, потому что это не лезет ни в какие ворота. Это однозначно дискриминация. Почему нельзя было в Москве предупредить туристов, что их дальше не пустят, зачем было долететь до Стамбула и выдавать посадочный? Словом, очень много вопросов», – сказал TourDom.ru Артур Мурадян.

При этом, если бы туристов не пустила в Мексику миграционная служба, «это были бы другие действия».

«Перевозчик, на мой взгляд, не обладает правами в запрете», – сказал TourDom.ru Артур Мурадян, добавив, что при перелете россиян в Латинскую Америку через аэропорты Ближнего Востока, например через Дубай, ничего подобного не случалось.

Ранее мы писали, что с конца февраля десятки пассажиров с паспортами РФ и купленными билетами не смогли улететь рейсами Turkish Airlines из Стамбула в страны Латинской Америки. Наибольшее количество жалоб касалось случаев вылета в бразильский Сан-Паулу и аргентинский Буэнос-Айрес. А на этой неделе появилась информация, что Турция с 15 апреля ужесточает транзит через Стамбул в страны Латинской Америки для граждан ряда стран. России в списке нет, однако и туристы, и участники рынка восприняли это новшество как тревожный сигнал.